4 حالات وفاة يرفض الطب الشرعي فيها تشريح الجثث.. تعرف عليها

تصدر النيابة العامة قرارات بتشريح جثامين المتوفين في حوادث جنائية أو التي يوجد شبهه جنائية في وفاتها، وتعد هذه القرارات إجبارية، ولا يحق للطب الشرعي أو أسرة المتوفي أو المجني عليه الاعتراض عليها، وذلك لكي تتمكن النيابة العامة من استكمال التحقيقات ومعاقبة المتهم والذي تسبب في إنهاء حياة المجني عليه

الحالات الـ 4

توجد 4 حالات يرفض الطب الشرعي تشريحها ويكتفي بالكشف الظاهري فقط، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة التي توافق علي قراراه، وهذه الحالات الأربعة تتمثل فيما يلي:

الحاله الأولي

- المصاب بفيروس كورونا: بعد التأكد من أن صاحب الجثة كان مصابا بكورونا من خلال المذكرة التي تصل مع الجثمان والتي تكشف الحالة الصحية للمتوفي، فهنا يرفض الطب الشرعي تنفيذ قرار التشريح ويتم إخطار النيابة العامة بسبب الرفض، وعليه فإن النيابة العامة تعدل القرار بالكشف الظاهري فقط لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

الحالة الثانية

- مريض فيروس سي.. الجثة التي تحمل هذا المرض يرفض الطب الشرعي تشريحها ويكتفي بالكشف الظاهري، وذلك بعد التأكد من أن صاحب الجثة حامل لفيروس سي، بعد عينة من الدم قبل الوفاة وإجراء تحليل الإيدز وفيروس سي، والدرن، بالإضافة الي الاختبار العشوائي للكشف عن تعاطي المخدرات، وفي حاله ثبوت أن الجثة صاحبها مصاب بفيروس سي تخضع للكشف الظاهري فقط.

الحالة الثالثة

- مريض الدرن: يرفض الطب الشرعي تشريح جثمان مريض الدرن وذلك بعد ثبوت المرض من خلال التحاليل والمذكرة المرسلة مع الجثمان، بعد الرجوع للنيابة العامة التي تكتفي بالكشف الظاهري فقط.

الحالة الرابعة

- مريض الإيدز: يرفض الطب الشرعي تشريح جثمانه ويكتفي بالكشف الظاهري فقط حتى وأن كانت الوفاة جنائية، أو الوفاة في ظروف غامضة ولابد من التشريح لكشف الغموض، ولكن حفاظا على صحة الأطباء الشرعيين وفنيّ التشريح يتم اتخاذ قرار الاكتفاء بالكشف الظاهري فقط.