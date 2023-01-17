عرض سائق متهم بقتل شابين وإصابة آخر في المقطم على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض سائق سيارة نقل متهم بقتل شابين دهسا وإصابة آخر بمنطقة المقطم، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وهل الواقعة قتل خطأ أم قتل عمد.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول 3 شباب مصابين وحالتهم حرجه، وأضاف الإخطار بأنه أثناء إجراء الإسعافات لهم لفظ إثنين منهم أنفاسهما الأخيرة، بينما تم نقل المصاب الثالث إلى قسم الرعاية المركزة وحالته غير مستقرة.

التحريات

وبالانتقال تبين العثور على جثتي شابين في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين العثور على متعلقاتهما الشخصية، كما تبين إصابتهما بكسور وتهشم في الجمجمة، وكشفت التحريات بأن المجني عليهم كانوا يستقلون دراجة نارية في نطاق دائرة قسم الشرطة، وأضافت التحريات أن سيارة نقل قامت بدهس المجني عليهم بسبب السرعة الزائدة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة مرتكبة الواقعة وضبط قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.