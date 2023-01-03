إرسال عينات تشريح جثمان زوج البلوجر مريم جودة إلى المعمل الكيماوي

أرسلت مصلحة الطب الشرعي العينات الخاصة بجثمان محمد عبداللطيف، في العقد الرابع من العمر وزوج البلوجرمريم جودة، إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

تشريح الجثمان

كان فريق من مصلحة الطب الشرعي الطب أجرى، الصفة التشريحية لجثمان محمد عبداللطيف، زوج البلوجر مريم جودة، بناءً على قرارالنيابة العامة؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه؟

وكشف التقرير المبدئي الخاص بالصفة التشريحية بأنه شاب في العقد الرابع من العمر، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة قيد البحث حتى ورود تقرير المعمل الكيماوي؛ لبيان سبب الوفاة، وكتابة التقرير النهائي وإرساله إلى النيابة العامة.

إعلان خبر الوفاة

كانت البلوجر مريم جودة، أعلنت خبر وفاة زوجها محمد عبداللطيف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد أقل من 24 ساعة من نشر صور لهما بعد احتفالهما بليلة رأس السنة.

وكانت مفاجأة لمتابعي البلوجر بنبأ وفاة زوجها، خاصة أنَّها نشرت صورهما وظهر فيها الزوجان في حالة من السعادة والحب والبهجة، وأعربت فيها البلوجر عن امتنانها لوجود زوجها في حياتها متمنية احتفالهما باقي الأعوام معًا.

التحريات

وأكدت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة ، ورجحت أن تكون الوفاة لأي سبب آخر، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراها بعرض الجثة على الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.