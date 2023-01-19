أستاذ اقتصاد زراعي: «الجودة» كلمة سر التصدير للأسواق العالمية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ الجودة كلمة السر لولوج الأسواق العالمية، لذا نجحت مصر في المنافسة بالأسواق العالمية، خصوصًا الجديدة منها مثل موريشيوس وجنوب أفريقيا وشيلي وأستراليا ونيوزلاندا والصين واليابان وغيرهم، كما أنّها احتلت المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميًا بقيمة مليون و800 ألف طن موالح وهو رقم غير مسبوق في تاريخ صادرات الموالح المصرية، بعدما كانت إسبانيا تحتل تلك المرتبة.

مصر تحتل المرتبة الأول في تصدير الفراولة المجمدة

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ اختراق سوق جديدة ليس أمرًا سهلًا بل يتطلب مفاوضات شاقة وزيارات ميدانية للوفود الأجنبية في المزارع المصرية، مؤكدًا تصدير البطاطس بقيمة 700 ألف طن، إلى جانب تصدير العديد من المحاصيل مثل الفاصوليا الخضراء والبصل.

وأوضح أنّ مصر احتلت المرتبة الأول في تصدير الفراولة المجمدة، متابعًا بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه خلال اجتماعه مع عددٍ من المسؤولين بمتابعة عمليات التكويد والتتبع التي تعني متابعة المنتج منذ زراعته حتى وصوله لمادة المستهلك؛ ليكون مصدر كل منتج زراعي معروفًا؛ لتلافي القصور في أي مرحلة.

اكتفاء ذاتي من المحاصيل المختلفة في مصر

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أنّ هناك اكتفاءً ذاتيًا في مصر؛ لـ9 مجموعات رئيسية من الحاصلات، إلى جانب الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% من الخضراوات والفاكهة المختلفة، فضلًا عن تواجد شبه اكتفاء ذاتي من المحاصيل السكرية والألبان والأسماك، مؤكدًا أهمية وجود فائض كونه دليل على تحقيق الاكتفاء الذاتي ودرجة عالية من الأمن الغذائي في هذا السياق.