«الزراعة» لقناة الحياة: زيادة سعر توريد القمح لتوفير حياة أفضل للفلاح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما من الدولة بالفلاح المصري، والمواطن المصري في العموم.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة «الحياة»: «نضع سعر توريد القمح أولوية، لتوفير مصدر دخل أفضل للفلاح، وتشجيعه ومساعدته في توفير فرص حياة أفضل، وتنمية أفضل».

الدولة تطور أصناف التقاوي لتحسين جودة المنتج

وتابع: «يتضح ذلك في مشروعات قومية يجري تنفيذها، مثل مبادرة حياة كريمة في قرى مصر، وتطوير أصناف التقاوي وتحسين جودتها لزيادة الإنتاج، وبدل ما كنا بننتج 10 إردب نوصل لـ 20 إردب».

سعر الأردب 880 جنيها في 2022

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: «في العام الماضي كان سعر توريد إردب القمح 880 جنيها، بعد الحافز، وفي العام الحالي حددنا السعر بـ 1000 جنيه، كسعر استرشادي، ليكون دافعا للفلاح من أجل الزراعة، ووجه الرئيس بإعادة تقييم السعر وقت الحصاد، وكان ذلك نقلة نوعية للفلاح المصري، وأمر في غاية الأهمية، كما أن الحكومة رفعت سعر الأردب 250 جنيها ليصبح 1250 جنيها».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيها، وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.