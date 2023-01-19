وزيرة الثقافة: مشروع «مسرحة المناهج» يستهدف مواجهة التطرف والعنف

أثنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على التعاون المثمر بين وزارات التعليم والشباب والرياضة ووزارة الثقافة في عدد من المجالات، مؤكدة أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط فيما يخص التعاون بين الوزارات الثلاثة في مجالات النشاط الفني والثقافي المختلفة بالمدارس ومراكز الشباب للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي يوجد بها قصور ثقافة، لافتة إلى انطلاق مشروع «مسرحة المناهج»، المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة لأبنائنا الطلبة، ويدعم تحصيلهم الدراسي.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمبني الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون الثلاثي المشترك خلال الفترة المقبلة، وتوحيد الجهود في المشروعات والأنشطة المشتركة.

بناء جيل من الشباب والنشء يحقق الريادة

تناول اللقاء آليات تطوير دوري المدارس، على غرار دوري مراكز الشباب، وبرنامج التطوع بمعرض الكتاب، ومراكز الفنون في الجامعات، والقوافل التعليمية، واتحاد طلاب المدارس، فضلاً عن إطلاق حزمة من المبادرات المشتركة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب والمدارس وقصور الثقافة، وآليات الاستفادة من مشروع الموهبة والناشئين لاكتشاف المواهب في المدارس، بجانب تطوير مراكز تنمية المواهب بعواصم المحافظات، وإطلاق مسابقة دوري المدارس لاكتشاف الموهوبين في الموسيقى والغناء والتمثيل والخطابة والشعر والفنون التشكيلية.

كما تناول اللقاء آليات دعم وتطوير اتحاد الرياضة المدرسية على غرار الاتحاد الرياضي للجامعات، ومشروع إعادة المسرح المدرسي، ومشروع إبداع المدارس، وأندية السينما بمراكز الشباب، واستضافة طلاب المدارس للتخييم داخل معسكرات وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية ورياضية داخلها، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاثة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتها وتوحيد الجهود في المشروعات والأنشطة المشتركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الشباب كان لهم النصيب الأكبر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائمًا في مقدمة الصفوف، وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطني، وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار «صبحي»، إلى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تستهدف بناء جيل من الشباب والنشء ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج تقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان وبث روح الولاء والانتماء، بجانب بناء قدرات الشباب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية، لافتًا إلى أن جهود رفع الوعي تستهدف دعم وتكاتف كافة المؤسسات.

الكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات

ومن جانبه، ثمن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة للعمل على اكتشاف الموهوبين، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالموهوبين ورعايتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

وأشار «حجازي»، إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.