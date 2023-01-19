تردد قناة الشاشة دراما 2023 على نايل سات.. مسلسلات رومانسية وكوميدية

عدد كبير من الأعمال الدرامية القديمة، تحرص قناة الشاشة دراما على عرضها، منذ يناير 2023، وتضم تضم نخبة كبيرة من نجون الدراما والسينما وذلك منذ فترتي الثمانينات والتسعينات.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة الشاشة دراما 2023 وذلك على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث تعرض أعمالا درامية متنوعة وممتعة بين القديمة والحديثة لنجوم الفن.

تردد قناة الشاشة دراما 2023

وجاء تردد قناة الشاشة دراما 2023، لمحبي الأعمال الدرامية والأكشن والرومانسية والكوميدية، كما يلي.

- تردد قناة الشاشة دراما 2023هو 11594، عمودي، 27500.

ترددات شبكة قنوات الشاشة على نايل سات

- قناة الشاشة كلاسيك 2023، 12562، عمودي، 27500.

- قناة الشاشة سينما، وكوميدي، على 11954، عمودي، 27500.

وتحرض شبكة قنوات الشاشة، التي تضم «دراما، كلاسيك، وكوميدي، وسينما»، على عرض مجموعة كبيرة ومختلفة من الأعمال الدرامية والسينمائية الحديثة، والأفلام الكلاسيكية القديمة، بالإضافة الى عدد كبير من الاعمال الكوميدية، وذلك ضمن الخريطة البرامجية لقنوات الشبكة منذ بداية يناير 2023.

تردد قنوات الأطفال 2023 على نايل سات

مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، للمرحلة الابتدائية وما قبل التعليم الابتدائي، يزداد البحث عن قنوات الأطفال 2023 على نايل سات، لتنوع محتوها البرامجي، بين ترفيهي وتعليمي، وأفلام الكارتون.

ويحفل القمر نايل سات بعدد كبير من قنوات الأطفال، دون الأقمار العربية الأخرى، نستعرضها في السطور التالية:

تردد قناة تنة ورنة

2023- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي 2023

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2023

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم 2023

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.