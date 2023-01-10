تردد قنوات الأطفال 2023 على نايل سات.. برامج مختلفة وأفلام متنوعة

مع اقتراب موعد إجازة نصف العام الدراسي، يزداد عمليات البحث عن تردد قنوات الأطفال 2023 على نايل سات، نظرا لأنها تحتوي على عدد كبير ومتنوع من البرامج العلمية والتعليمة والترفهية للأطفال في كل الفئات العمرية، بالإضافة إلى أفلام الكارتون المحببة لدى الأطفال، والأغاني وبرامج المسابقات المتنوعة.

وفيما يلي نرصد تردد قنوات الأطفال 2023 على نايل سات، وفقًا للموقع الرسمي لقنوات الاطفال المختلفة، التي شهدت بعض التغيرات على تردادتها خلال العام الجديد 2023.

تردد قنوات الأطفال 2023 علي نايل سات

ويحفل القمر الصناعي المصري بعدد كبير من تردد قنوات الأطفال 2023 على نايل سات، دون الأقمار الصناعية العربية الأخرى، نستعرضها في السطور التالية:

تردد قناة تنة ورنة 2023

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي 2023

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2023

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم 2023

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط 2023

- التردد: 10853.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.