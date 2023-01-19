رصاصات الغدر في صحراء الصف.. تفاصيل مقتل شابين على يد 7 أشخاص أخذا بالثأر

صوت الرصاص كان يشق صمت الصحراء، رصاصات الغدر كانت موجهة بشكل محكم على شابين حتى ماتا في الحال، دقائق معدودة وهربت عصابة الإعدام السبعة من مدق جبلي، المشهد السابق كان لواقعة مقتل شابين في العقد الثالث من عمرهما رميًا بالرصاص، انتقامًا منهما وأخذًا بالثأر بعد ضلوع أحدهما في قتل شقيق أحد المتهمين قبل شهر من تنفيذ الحادث الأخير وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

30 يومًا من التربص بالمجني عليهما

جلسة تحقيق جديدة، أمام النيابة العامة، خضع لها المتهمون السبعة، مساء أمس، لمواجهتهم بتحريات المباحث، التي أكدت تعمدهم لتنفيذ جريمة القتل والتخلص من الشابين، والأسلحة المضبوطة معهم وهي: 4 بنادق خرطوش و40 عيار ناري، وقال المتهمون، إنهم ظلوا يراقبون تحركات المجني عليهما قرابة 30 يومًا حتى تمكنوا من تحديد مكان اختبائهما في منطقة صحراوية بالصف، واتفقوا على قتلهما وأنهم نفذوا الجريمة في وقت قصير لا يزيد عن 15 دقيقة وفروا هاربين قبل أن يشاهدهم أحدًا.

القتل في صحراء الصف أخذًا بالثأر

ظل المتهمون، أمام النيابة، 4 ساعات متصلة، خلال استجوابهم عن طريقة تنفيذ الجريمة بعد الانتهاء من تمثيلها خلال المعاينة التصويرية للنيابة العامة، وبرروا جريمة قتل الشابين في صحراء الصف بأنها أخذًا بالثأر من المجني عليهما، بعد أن قتلا شقيق أحدهم خلال مشاجرة جمعتهم في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وبعدها هرب المتهمون إلى الصحراء، وعقب انتهاء النيابة العامة، من التحقيقات أعادت الشرطة المتهمين إلى محبسهم تنفيذًا لقرار تجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة القتل العمد.

عقوبة القتل العمد

وشرح الخبير القانوني عبدالله محمد، المحامي بالنقض، عقوبة جريمة قتل شابين في صحراء الصف، قائلا: «يحكم على فاعل جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

وأضاف «عبدالله»، في حديثه لـ«الوطن»، أن القانون أوضح بأن تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.