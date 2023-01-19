أسعار الذهب تتراجع عالميًا لليوم الثاني وتفقد 23 جنيها في السوق المحلية

استقر الذهب فوق 1900 دولار للأوقية اليوم، محلقًا بالقرب من أقوى مستوياته في تسعة أشهر وسط توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، فيما تراجع 23 جنيها في محال الصاغة.

ضغوط على الذهب عالمياً

تعرض المعدن الأصفر للضغط في الجلسة السابقة وسط تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين دعموا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتضخم المنتجين الأضعف من المتوقع والتي غذت مخاوف الركود والتي خففت من مخاوف رفع أسعار الفائدة.

زيادة طفيفة في سعر الفائدة

تتوقع الأسواق حاليًا أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى الانخفاض بزيادة أصغر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير بعد أن قدم زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر.

انخفضت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أيضًا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، ما زاد من الإشارات إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون قد بلغت ذروتها أخيرًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

محلياً، سجل الذهب في محال الصاغة تراجعاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لليوم الثاني على التوالي، بنحو 23 جنيها، إذا ما قورن بمستويات السعر في تعاملات أمس الصباحية، حيث سجل سعر عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً اليوم، 2034 جنيها، مقابل 2057 جنيها أمس.

سعر الذهب عيار 21

سجّل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً اليوم، 1780 جنيها من 1800 أمس، وسجل عيار الذهب 18 اليوم 1526 جنيها من 1543 جنيها أمس، وسجل عيار 14 النحاسي 1187 جنيها من 1200 جنيه أمس، كما سجل الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، اليوم، 14240 جنيها من 14400 أمس، في حين سجلت الأوقية 63266 جنيها.