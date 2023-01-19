طلب برلماني لتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات الاقتصادية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن سياسة الحكومة نحو تفعيل دور المجتمع المدني في مساندة الدولة، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.

وقال إنّ البلاد تشهد حاليا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأزمات العالمية، وهو الأمر الذى أدى إلى تأثر مختلف طوائف المجتمع بتداعياتها السلبية، مؤكدا أن المجتمع المدني يقع عليه دور هام في مساندة الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات، بداية من معدومي ومحدودي الدخل، وصولا إلى الطبقة المتوسطة التي تأثرت بشكل كبير جراء هذه الأزمات المتلاحقة.

تعظيم دور المجتمع المدني

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الأمر في هذه الفترة يتطلب تعظيم دور المجتمع المدني، وإتاحة الفرصة أمامه للقيام بدوره على النحو الأمثل في ضوء ما يقره الدستور والقانون، لتسهيل عمل المبادرات المجتمعية، والمشاركة في المبادرات التي تقوم بها الحكومة للمساهمة في امتصاص حدة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

وحذر النائب محمد زين الدين، من تآكل الطبقة المتوسطة، قائلا «تأثرها بهذا الشكل مؤشر يتطلب وقفة حاسمة وتكاتف من الجميع للحفاظ على قوام المجتمع المصري».

مبادرات المجتمع المدني

وأشار النائب إلى أنّ المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني في توفير الاحتياجات لا يجب أن تتوقف عند مناطق أو تستهدف فقط محدودي الدخل، ولكن أيضا يجب أن تضع نصب أعينها الطبقة المتوسطة حرصا عليها من التآكل.

وأكد أنّ مبادرات المجتمع المدني خلال الفترات السابقة نجحت في الحد من التداعيات السلبية للأزمات، قائلا «آن الأوان للقيام بدور أكبر وأهم في تلك المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع إلى جانب الدولة للعبور من الأزمة إلى بر الأمان».