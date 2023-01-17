«القومي لحقوق الإنسان» يفتتح الملتقى الخامس عشر لمنظمات المجتمع المدني

افتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، الملتقى الخامس عشر لحقوق الإنسان لعام 2023 في مقر المجلس، بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

وافتتحت أعمال الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، التي أكدت أن هذا الملتقى يعد واحدا من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس منذ إنشائه على تنظيمها سنويا، وترجع أهميته هذا العام إلى أنها المرة الأولى التي يعمل فيها المجلس من خلال استراتيجية وطنية تحمل إرادة سياسية ورؤية حقوقية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه دعم مسيرة حقوق الإنسان البازغة التي تحتاج إلى تكاتف أجهزة الدولة في شراكة حقيقية وفعالة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا محوريا في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ومراقبة التنفيذ.

كما أكدت خطاب على أهمية الملتقى، إذ أنه فرصة لتقييم إنجازات عام المجتمع المدني والبناء عليها والتعامل بجدية وشفافية مع التحديات.

تشجيع الجمعيات الأهلية

وأعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية دور الجمعيات الأهلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما لمؤسسات المجتمع المدني يُعد بمثابة رسالة واضحة من أجل العمل وتشجيع الجمعيات الأهلية، وأن عام 2023 لمواصلة تنفيذ المشروعات الحالية.

وأوضح طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجتمع المدني أصبح له دور كبير وفاعل في خدمة التنمية الشاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في ظل التحولات الإيجابية التي انتقلت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.