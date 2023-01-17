ارتفاع أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» بـ7700 جنيه

قال الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمركز بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار القطن اليوم بالمحافظات سجلت ارتفاعًا جديدًا، إذ قفز سعر قنطار طويل التيلة جيزة 96 لـ7700 جنيه، ما يصب في مصلحة المزارعين، وذلك طبقًا لما تم تداوله اليوم داخل المزادات العلنية في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأوضح رئيس القسم لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت ارتفاعًا في أصنافه الخمسة، ما يعد مؤشرًا جيدًا لمزارعي القطن قبل بيع ما تبقى من قناطير لديهم قبل تسويقه، وجاءت الأسعار التالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ7700 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5600 حتى 6350 جنيهاً.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 بـ 6100 حتى 6650 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 5950 حتى 6050 جنيهاً.

- سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5700 حتى 6200 جنيه.

قفزة في الأسعار

وأضاف «أبواليزيد»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت قفزة جديدة في الأسعار، مشيرًا إلى أن المنزرع من محصول القطن طويل التيلة للعام المنقضي بلغ 317 ألف فدان بمحافظات مصر.