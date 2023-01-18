نقيب الفلاحين بسوهاج: قرار زيادة سعر توريد القمح تقدير ودعم للمزارع

أعرب السيد الباشا الشندويلي، نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج، عن سعادته بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 حتى 1250 جنيها.

وشكر «الشندويلي»، الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الفلاح، موضحا أن زيادة سعر توريد أردب القمح لفتة لإعانة الفلاح على التغيرات الاقتصادية، مؤكدا أن تلك الخطوة تدفع الفلاح لتقديم الأفضل دائما.

دعم نقابة الفلاحين للمزارعين بسوهاج

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نقابة الفلاحين بسوهاج بالتعاون مع وزارة الزراعة تقدم الدعم اللازم للمزارعين بالمحافظة، من إرشادات للزراعة لزيادة الإنتاجية واختيار أصناف ملائمة للتربة والمناخ بالمحافظة للحصول على أفضل محصول من القمح.

قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيهًا، في إطار استمرار دعم الدولة للفلاح من أجل دعم الزراعة والمُزارع.