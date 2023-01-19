القبض على 7 تجار مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية والإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاطا لعدد من العناصر الإجرامية، وصلوا إلى 7 عناصر، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، بالإضافة إلى إدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، ورصد معاونين لهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديريتى أمن (القليوبية - الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

جهود حملة مديرية أمن القليوبية

- ضبط عنصرا إجراميا له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (4,500 كيلوجرام لمخدر الهيروين– 200 جرام لمخدر الحشيش– فرد خرطوش– طلقات لذات العيار- مبلغ مالي- هاتف محمول).

- ضبط عنصرا إجراميا حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام– مبلغ مالي- هاتف محمول).

- ضبط عنصرا إجراميا له معلومات جنائية وشقيقته، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما (500 جرام لمخدر الهيروين– مبلغ مالي- هاتف محمول).

- ضبط عنصرا إجراميا حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي- هاتف محمول).

-استهداف عنصرا إجراميا له معلومات جنائية، بمسكنه بدائرة مركز شرطة الخانكة وتبين عدم تواجده، وبالتفتيش في حضور زوجته، تم ضبط (كمية لمخدر الشابو– هاتف محمول)، وأقرت بأن المضبوطات تخص زوجها.

جهود الحملة الأمنية لمديرية أمن الإسماعيلية

- استهداف إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (2,500 كيلوجرام لمخدر الهيروين–2 بندقية آلية و4 خزائن– عدد من الطلقات لذات العيار– مبلغ مالي– 4 هواتف محمولة- ميزان حساس)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وكشفت مديرية الأمن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بـ(750,000 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.