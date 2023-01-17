ضبط مخدرات بـ1.7 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال وجودهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وسيارتين، و3 هواتف محمولة»، قيمتهم المالية مليون و680 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارتين للترويج.

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.