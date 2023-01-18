إحباط محاولة عصابة مخدرات لإعادة تدوير حشيش بـ5 ملايين جنيه في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة عناصر تشكيل عصابي إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش وبحوزة عناصره 81.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 5 ملايين جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية نشاط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (515 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51.500 كيلو جرام – كمية لمعجون مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بإجمالى كمية وزنت 81.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وكذا ضبط أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (5,700,000 خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.