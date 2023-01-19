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القبض على راكب بمطار القاهرة بحيازته مخدرات.. أخفاها داخل «لحوم مجمدة»

كتب:

محمد بركات
11:54 ص | الخميس 19 يناير 2023
المضبوطات داخل جمارك مطار القاهرة

المضبوطات داخل جمارك مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته لفافات «لحم مجمد» بداخلها كمية من الأقراص المخدرة لعقاري «ترامادول- زاناكس».

وتبين ان الكمية وزنت 7 كيلو جرامات مخبأة داخل إحدى حقائبه، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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