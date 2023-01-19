وزير الدفاع الألماني الجديد «بوريس بيستوريوس» يتسلم مهام منصبه

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، مُنذ قليل، مراسم تعيين، بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني الجديد، لبدء تسلم مهامه.

وجاء «بيستوريوس»، خلفًا للوزيرة السابقة، كريستينا لامبريشت، بعد إعلان الخبر رسميًا، الثلاثاء الماضي، من قبل المستشار الألماني، أولاف شولتز.

وتسلم وزير الدفاع الجديد مهامه وسط حالة من الترقب السياسي والاقتصادي والأمني، التي سيضعها بوريس بيستوريوس، ضمن أجندته المرتقبة، للخروج بالبلاد من أزماتها المُتتالية، وتولت وزارة الدفاع الألمانية قبل بوريس بيستوريوس، ثلاث نساء بدأ توليهن منذ عام 2013.

من هو بوريس بيستوريوس؟

يُذكر أن بيستوريوس يبلغ من العمر 62 عامًا ولا يملك صدى واسعًا في الأجواء السياسية وعلى المستوى الوطني، إلا أنه محامٍ، مسقط رأسه من منطقة ساكسونيا السفلى في شمال ألمانيا، والتي شغل فيها فيما بعد منصب وزير داخليتها، مُتخصص في قضايا الأمن السيبراني والأمن الداخلي وسياسة الهجرة.