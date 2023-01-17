منظومة العيش الجديدة.. كارت مسبق الدفع بديلا عن بطاقة التموين

تسعى منظومة العيش الجديدة التي أقرتها وزارة التموين، للتسهيل على أكثر من 40 مليون مواطن لا يحصلون على دعم الخبز البلدي الذي يحصل عليه عدد 71 مليونا، مدرجا على البطاقات التموينية من المخابز البلدية التابعة للوزارة والبالغ عددها 33 ألف.

منظومة العيش الجديدة

وتشمل منظومة العيش الجديدة على إقرار سعر لرغيف الخبز المدعم الذي تنتجه وزارة التموين عبر المخابز البلدية لإتاحته لجميع المواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية وغير المستحقين للدعم، إذ من المرتقب أن تعلن وزارة التموين سعر الرغيف البلدي لغير حاملي البطاقة والذي سيقل عن سعر الرغيف الحر الذي يباع في المخابز السياحية.

كارت مسبق الدفع لشراء العيش البلدي

وتشمل المنظومة الجديدة إتاحة الخبز للمواطنين عبر كارت مسبق الدفع عن طريق مكاتب البريد، ليكون بديلا عن البطاقة التموينية لغير مستحقي الدعم، ليتم من خلال الكارت صرف الخبز المدعم من المخابز البلدية من رصيد الشحن عليه.

وهدفت وزارة التموين من قرار إتاحة صرف العيش البلدي لأي مواطن بدون بطاقة التموين إلى القضاء على ظاهرة ارتفاع سعر رغيف العيش الحر من المخابز السياحية، والذي يبلغ حاليا سعره من جنيه إلى جنيهين في المخابز السياحية، إلا أن وزارة التموين ستوفره من خلال المخابز البلدية بسعر يقل عن ذلك كثيرا.