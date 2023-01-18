استخراج كارت العيش الجديد لغير حاملي بطاقة التموين.. اعرف أماكن الحصول عليه

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة استخراج كارت العيش الجديد لغير حاملي بطاقة التموين، لتمكينهم من صرف العيش البلدي المدعم من المخابز البلدية التابعة للوزارة، موضحة أنّ استخراج الكارت والحصول عليه سيتم من خلال مكاتب البريد.

استخراج كارت العيش الجديد

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ استخراج كارت العيش الجديد سيكون متاحا من خلال مكتب البريد، بعد انتهاء مشاروات تحديد سعر رغيف الخبز البلدي خارج بطاقة التموين لجميع المواطنين غير مستحقي الدعم، وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن طرح العيش البلدي لجميع المواطنين من المخابز البلدية عبر كارت مسبق الدفع، تسهيلا على كل الأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية للاستفادة من الخبز البلدي المدعم.

أماكن الحصول على الكارت المشحون

وأعلنت وزارة التموين، أنّ كارت العيش البلدي سيكون بنظام الدفع المسبق، إذ يمكن الكارت المشحون الأسرة غير الحاملة للبطاقة التموينية من صرف العيش البلدي، مع خصم قيمة عدد الأرغفة المصروفة من رصيد الكارت المشحون، إذ سيتم شحن الكارت بالقيمة الراغبة فيها الأسرة سواء 20 جنيها أو 50 جنيها أو 100 جنيه.

وتقترب وزارة التموين من إعلان إتاحة العيش البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات، بعد تحديد سعر رغيف الخبز والذي سيقل عن سعر الرغيف الحر من المخابز السياحية.