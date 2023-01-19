«هيئة الكتاب»: معرض القاهرة الدولي الأكبر عالميا على المستوى الجماهيري

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكبر إقليميا والأكبر عالميا على المستوى الجماهيري، مؤكدًا أنه يعبر عن استمرار حالة الوعي المصرية طول الوقت، بالإضافة إلى وجود ثقافة منتشرة بين كل المصريين.

وأضاف خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ 53 دولة ستشارك في الدورة الرابعة والخمسين التي تقام في مصر بعد أيام قليلة: «حتى الآن نشارك طلبات من دول عديدة للمشاركة في الفعاليات الثقافية».

صلاح جاهين وكامل كيلاني

وتابع رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اللجنة الثقافية اختارت في شهر أغسطس صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب وكامل كيلاني شخصية معرض الطفل، مشيرًا إلى أن صلاح جاهين شاعر عامية مصري وفنان متعدد المواهب، وموضحًا: «هناك انحياز للعامية المصرية بعض الشيء، لا لأنها بديلة عن الفصحى، ولكن للتأكيد على أن الثقافة المصرية متنوعة».

تنوع ثقافي مصري

وأكد، أنّ التنوع الثقافي المصري يتجلى في اللغة واللهجة، لافتًا إلى أن العامية المصرية أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، مردفًا أن معرض الكتاب سيشهد هذا العام مناقشة الهوية المصرية بكل تفاصيلها.