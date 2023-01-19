«الهيئة العامة للكتاب»: فعاليات مميزة عن صلاح جاهين في معرض 2023

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ المعرض دائما ما يشهد فعاليات خاصة، وأبرزها هذا العام فعالية خاصة بالشاعر الراحل صلاح جاهين، بحيث يتم مناقشة أعماله والأفكار التي قدمتها.

شخصية ثرية

وأضاف بهي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الحديث عن صلاح جاهين يتسم بالثراء، وخاصة أنه يتسم بتعدد المواهب، مثل الشعر والفن والصحافة، إذ كان أحد الصحفيين البارزين في بلاط صاحبة الجلالة، وبالتالي كان لابد من تقديمه للناس بكل جوانبه المتعددة في الفعاليات.

رائد أدب الأطفال

وتابع رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن كامل كيلاني رائد أدب الأطفال سيكون شخصية معرض الكتاب للطفل هذا العام، حيث قدم قصصا جديدة للأطفال في قوالب بسيطة وجذابة، مشيرًا إلى أن استثمار شخصيتين تعبير عن الثراء المصري.

وأكد، أن مصر تضم قائمة ضخمة للمبدعين وهو ما يخلق مناقشات كثيرة كل عام من أجل اختيار إحداها، لافتًا إلى أن المعرض شهد تقليدا جديدا وهو إعلان ضيف الشرف في نهاية الدورة الحالية، وبالفعل جرى التوافق على ضيف شرف الدورة بعد المقبلة من معرض الكتاب، وسيتم الإعلان عنها في الدورة الجديدة، معقبا: «خلوها مفاجأة».