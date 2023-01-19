هل يتراجع الطلب على الدولار محليا بعد إدراج الجنيه كعملة في روسيا؟

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ قرار البنك المركزي الروسي بشأن اعتماد عدة عملات من بينها الجنيه المصري، سيكون له تأثيرا إيجابيا على سوق صرف الدولار خلال الأيام المقبلة.

الحد من ارتفاع سعر الدولار

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنّ القرار الروسي باعتماد الجنيه المصري كعملة رسمية أمام الروبل، سيترتب عليه 3 فوائد اقتصادية هامة وهي:

1- الحد من ارتفاع سعر الدولار، موضحا وجود تبادل تجارى بين مصر وروسيا في عدد من المواد الغذائية، فنحن نستورد من روسيا القمح والذرة وهو أمر مكلف للغاية إذا تم استيراده بالدولار، وفى نفس الوقت نصدر لها عدد من الفواكة والخضروات ومنها البرتقال والبصل، وبالتالى التعامل التبادلى بين العملتين الروبل والجنيه دون عملة وسيطة سيساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع سعر الدولار.

التبادل التجارى بين مصر وروسيا

2- ترويج السياحة المصرية لروسيا، لافتا إلى أنّ هذا القرار له دور فى دعم السياحة الروسية في مصر باعتبارها أحد الموارد الهامة للسياحة المصرية، لافتا إلى ضرورة استقطاب السائحين الروس من خلال برامج ترويجية عن السياحة المصرية خلال الشهور المقبلة.

زيادة الصادرات المصرية لروسيا

3- زيادة الصادرات المصرية لروسيا، وأوضح رئيس لجنة الخطة في مجلس النواب قائلا إنه يجب الاستفادة من هذا القرار بزيادة عدد الصادرات لروسيا خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيدعم الاقتصاد الوطني، مبينا إلى دور الحكومة في التنسيق بينها وبين الغرف التجارية لتحقيق هذا الأمر، لاسيما في ظل الاعتماد على قيمة عملة البلدين وهو ما يسهل عملية التبادل التجاري بينهما.

ويشار إلى إعلان البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، إدراج عددا من العملات للتقييم أمام الروبل الروسي، وشملت الجنيه المصري.