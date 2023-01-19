ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزورة في سوهاج

شنت اليوم مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية التموين حملة على المجازر، وتم خلالها ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك جميعها تحمل أختاما مزورة، حسب الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج.

ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة بسوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي الشبح أن الحملة استهدفت محلات الجزارة بمدينة سوهاج حيث تم ضبط لحوم فاسدة تحمل أختامًا مزورة بإجمالي 150 كيلو، تم إعدامها جميعا.

حملات مستمرة لضبط أسواق اللحوم بسوهاج

وأضاف الشبح أن استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن في سوهاج، خاصة بعد أن بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 220 جنيها، ومع ذلك يحدث التلاعب بها، وعرض لحوم متغيرة الخواص تصيب المواطن بالأمراض، وبعضها يرجع لحيوان مريض.

كشف الأختام المزورة

وكشف الشبح عن أن الأختام المزورة يمكن للمواطن كشفها عن طريق الشكل واللون، حيث تكون غير متجانسة ولا تحمل كلمات وعند الضغط عليها تترك لونا بالأيدي فألوانها غير ثابتة.