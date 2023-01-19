«ترسانة الإسكندرية وسجلاتها» أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن سلسلة تاريخ المصريين، كتاب «ترسانة الإسكندرية وسجلاتها» في القرن التاسع عشر في ضوء الوثائق والسجلات، للدكتورة كريمة عمر سليم.

تقدم مؤلفة الكتاب دراسة عن ترسانة الإسكندرية في القرن التاسع عشر من خلال وثائقها وسجلاتها المحفوظة بدار الوثائق القومية؛ لتقدم للقارئ العام المهتم بتاريخ مصر في القرن التاسع عشر والباحث المتخصص على حد سواء، تاريخا موثقاً للترسانة البحرية التي واحدة من المشروعات المهمة التي تحققت في عهد محمد علي.

الكتاب يتتبع تاريخ ترسانة صناعة السفن

قدمت الموضوع بتمهيد موجز عن ترسانات صناعة السفن، قبل إنشاء محمد علي باشا لترسانة الإسكندرية الجديدة وتتبعت تاريخ الترسانة منذ نشأتها في عهد محمد علي باشا، ثم تطور أحوالها في عصور خلفائه طوال القرن الـ19، معتمدة في ذلك على ما ورد في السجلات والوثائق فقدمت صورة صادقة عن وضع الترسانة وما صادف العمل فيها من مشكلات، وما أسهمت به من مشروعات محمد علي باشا الحربية والتوسعية، كل ذلك دون أن تغفل السياق التاريخي الذي نشأت فيه الترسانة وتطورت.

ولا شك في أن توافر وثائق ترسانة الإسكندرية وسجلاتها مكنها من الوصول لبناء هذه الصورة التاريخية عن جانب من جوانب تطور مصر في القرن التاسع عشر، فالوثائق تعتبر مصدرًا مهما من مصادر دراسة التاريخ وتلعب دورًا في إنتاج معرفة تاريخية جديدة خاصة في ظل غياب المصادر الأخرى.

دراسة ترسانة الإسكندرية

إن دراسة ترسانة الإسكندرية من خلال الوثائق والسجلات دراسة ثرية بالكثير من الحقائق التاريخية التي لم يرد ذكرها في المصادر والمراجع التاريخية السابقة عليها.

وقسمت المؤلفة هذا الكتاب إلى تمهيد و5 فصول، تضمن الفصل الأول، الدراسة وطرح فكرة إنشاء ترسانة كبرى جديدة بالإسكندرية، والتحديات التي واجهت محمد علي باشا من أجل إنهاء العمليات الإنشائية وكيف استطاع التغلب عليها بقوة الإرادة والعزيمة، كذلك تضمن أقسام وورش الترسانة الجديدة والسفن التي صُنعت فيها.

وفي الفصل الخامس، تضمن الشؤون المالية والأعمال الإدارية لترسانة الإسكندرية، وتضمن على الكثير من الحقائق التي تتعلق بالنواحي المالية والأعمال الإدارية التي كانت تتم بالترسانة، وكذا أوامر تتعلق بحسابات الترسانة، والكيفية التي كانت تتم بها أعمال الجرد وتسلم العهد، والمقايسات والمزادات وأعمال المتابعة، والصيانة وتعاقدات البيع والشراء، وأعمال الفرز والتسلم والحراسة.