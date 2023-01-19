رئيس «القومية للأنفاق» يتفقد الأعمال بمشروع الخط الرابع للمترو

تفقد اللواء مهندس شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، في إطار متابعة سير الأعمال الجارية، حيث شملت الجولة تفقد محطتي المتحف المصري الكبير والأهرامات، كما تفقد موقع تجهيزات ماكينة حفر الأنفاق بجوار محطة الأهرامات ومصنع إنتاج الحلقات الخرسانية والتي ستشكل جسم النفق.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، فإن مسار المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع للمترو، يمتد من محطة حدائق الأشجار وصولا إلى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتضم 17 محطة.

الخط هو حلقة الوصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر

وضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كيلومترا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، «الرماية»، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى، تبدأ من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشمل 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة الرحاب بالقاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا، وتشمل 21 محطة.

ومن المخطط، أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي مليوني راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.