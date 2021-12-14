عودة حركة القطارات في الخط الأول للمترو بعد تعطلها 25 دقيقة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين، بعد أن تعطلت لنحو 25 دقيقة بسبب عطل فني في دائرة الإنارة.

حركة قطارات الخط الأول تعمل بكامل طاقتها

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ حركة سير القطارات بالخط الأول للمترو تعمل حاليا بكامل طاقتها، وقد يتم الدفع بقطارات إضافية لمنع الزحام على أرصفة المحطات بسبب العطل الذي وقع قبل قليل، مؤكدا أنّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

وأوضح عبدالهادي، أنّه جرى نشر فرق الصيانة على أرصفة محطات الخط الأول للمترو، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها فورا، منوها بأنّ جميع محطات وقطارات مترو الأنفاق تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.