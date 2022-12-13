«النقل» تكشف تفاصيل مد الخط الأول للمترو من المرج إلى شبين القناطر

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن تفاصيل مشروع مد الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر، بطول 19 كيلو مترا ويشمل 14 محطة جديدة، مشيرًا إلى أن مشروعات مترو الأنفاق، تعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة للمسافرين، موضحا أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم للخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات للمشروع.

مد الخط الأول للمترو من المرج حتى شبين القناطر قريبا

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تدرس مد مشروع الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر قريبا، عقب انتهاء مكتب استشارات إسباني من الانتهاء منها بعد 6 شهور، وسيتم عمل دراسة الجدوى الاقتصادية والتقييم الأولى للأثر البيئي ‏والاجتماعي ودراسة تأثير مد الخط الأول للمترو على ‏خصائص التشغيل، ومستندات المواصفات الفنية ‏الأولية، ودخول المشروع حيز التنفيذ.

مشروعات مترو الأنفاق تعمل على تخفيف الضغط المروري

وأوضح المصدر، أن مشروعات مترو الأنفاق تعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وأنها وسيلة مواصلات صديقة للبيئة وآمنة وعصرية، مؤكدًا أن مد الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة إلى شبين القناطر سيكون بديل لخط سكة حديد «23 يوليو - شبين القناطر».

وذكر أن مسار الوصلة الجديدة سيكون سطحيا بالكامل باستثناء مناطق التقاطعات المرورية، وأن المشروع يهدف إلى التوسع في استخدام وسائل النقل السككي بالجر الكهربائي.

مشروع مد الخط الأول للمترو سيخدم ملايين الركاب

ونوه المصدر، أن المكتب الاستشارى الإسباني ‏يقدم المستندات المطلوبة لمشروع مد الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة إلى شبين القناطر، لطلب ‏منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة‏FIEM ‎‏ بدعم من الهيئة‏، مؤكدًا أن هذه المشروع سيخدم ملايين الركاب يوميا، وأن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حريص على التوسع في مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي لتقديم خدمات مميزة لجمهور المسافرين.