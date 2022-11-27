«النقل»: مد الخط الأول للمترو من المرج حتى شبين القناطر بـ14 محطة جديدة

كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل دخول مشروع مد الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر في مراحله الأولى، إذ سيجري تنفيذ المشروع بطول 19 كيلو مترا وبتنفيذ 14 محطة جديدة، وذلك بعد أن وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات للمشروع، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الخط الأول للمترو يقل مليون و500 ألف راكب يوميا

أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن الخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان)، يقل ما يقرب من مليون و500 ألف راكب يوميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع مد الخط الأول من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر، إذ سيجري تحويل خط سكة حديد 23 يوليو - شبين القناطر إلى مترو أنفاق»، موضحًا أن هذا المشروع سيجري تنفيذه تزامنًا مع تنفيذ خطة تطوير وتحديث الخط الأول.

خط المترو من المرج لشبين القناطر بديل لخط سكة حديد 23 يوليو

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على التوسع في استخدام وسائل النقل السككي بالجر الكهربائي مترو الأنفاق، لافتًا إلى أن مشروع مد الخط الأول للمترو من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر سيكون بديلًا لخط سكة حديد (23 يوليو - شبين القناطر)، ‏إذ سيكون مسار الوصلة الجديد سطحي بالكامل، باستثناء مناطق التقاطعات المرورية، إضافة إلى أنه جرى إعداد دراسة أن يكون المسار خلالها علوي عبر كوبري أو نفق لمعالجة مشاكل المرور، وكذلك التقليل من الإزالات التي يحتاجها الكوبري حال إنشائه عرضيا وليس طوليا مع مسار المترو.

مترو الأنفاق وسيلة مواصلات آمنة وصديقة للبيئة

وأوضح المصدر، أن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، حيث سيتم تقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة، مؤكدًا أنه سيجري إلغاء قطار سكة حديد (23 يوليو - شبين القناطر)، واستبداله بمترو أنفاق في مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيجري التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

ونوه إلى أن الخطوط الثلاثة الأول والثاني والثالث للمترو، تقدم خدمات متميزة لجميع الركاب، علاوة على استمرارها في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب.