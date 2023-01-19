زور متحف «اللوفر» من البيت واتفرج على الموناليزا.. الخطوات والمواعيد

يمثل السفر لزيارة الأماكن السياحية والأثرية المشهورة في مختلف أنحاء العالم، حلما لكثير من الأشخاص، خصوصا المتاحف التى تضم آثار ولوحات فنية، يعود بعضها لقرون مضت، لكن يبقي توفر الوقت والمال، أهم العوائق التى قد تقف حائلا أمام تحقيق تلك الأحلام.

لكن بفضل التكنولوجيا، صار بالإمكان زيارة بعض الأماكن السياحية والتمتع بجمالها، بينما لا يغادر المرء غرفته، فهناك الكثير من المتاحف والأماكن الأثرية، التى صارت توفر خاصية التجول الافتراضي، عبر الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلى المحمول، فقط كل المطلوب هو الاتصال بالإنترنت.

زيارة متحف «اللوفر» افتراضيا بعد منذ 230 عاما من تأسيسه

من المتاحف التى وفرت تلك الخاصية منذ فترة هو متحف اللوفر في فرنسا، ويعد «اللوفر» من المتاحف المهمة في التراث الإنساني فقد مر على تأسيسه أكثر من 230 عاما، حيث افُتتح عام 1793، على يد أشهر القادة المؤثرين في التاريخ، وهو «نابليون بونابرت»، حيث يضم مجموعة كبيرة من الآثار النفيسة التى يصل عددها إلى مليون قطعة أثرية، ولا تقتصر على حقبة تاريخية واحدة، بل يضم آثار تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والرومانية والإغريقية، بحسب الموقع الرسمي للمتحف.

وهناك مجموعة من الخطوات البسيطة التى يمكن اتباعها لزيارة متحف اللوفر من المنزل:

- في البداية لا بد أن يكون لدي الشخص «هاتف محمول» أو «حاسب آلي» متصل بالإنترنت.

- الدخول على الموقع الرسمي لمتحف «اللوفر» على الإنترنت وهو: https://www.louvre.fr/en

- تحديد البحث باختيار «Online tours»، وهى تعني جولات على الإنترنت، من خلال الرابط التالي: https://www.louvre.fr/en/online-tours

- بمجرد فتح الرابط سيظهر أمام الزائر ترحيب باللغة الفرنسية، ويمكن اختيار اللغة المناسبة له من 4 لغات متوفرة هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية، مع ذكر مواعيد فتح المعرض على مدار الأسبوع، وهى من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء، بينما يمثل يوم الثلاثاء هو الإجازة الخاصة بالمتحف.

- يستقبل الموقع الزائر بجملة «استمتع بمتحف اللوفر من المنزل»، مع ظهور أكثر من قسم يمكن زيارته افتراضيا داخل المتحف.

جولة داخل متحف اللوفر

- يظهر أول قسم أمام الزائر وهو بعنوان «من بعيد.. السفر لرؤية الأشياء والمواد»، وفي هذا القسم يظهر أمام الشخص الأدوات والمصنوعات التى كانت سائدة في القرون السابقة، وأبرزها القرن السادس عشر. لينك القسم: https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison6/

- ثاني قسم في الموقع الرسمي لمتحف اللوفر في فئة الزيارات الافتراضية، بعنوان «ظهور الفنان»، وهو يلقى نظرة على فناني عصر النهضة الذين ساهموا بشكل كبير في الحركة الفنية في تلك المرحلة، لينك القسم: https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/-

- ثالث قسم يظهر أمام الزائر بعنوان «السلطة تلعب»، ويحاول هذا القسم إلقاء الضوء على العلاقة بين السلطة السياسية والفن، بداية من العصور القديمة وحتى الآن، لينك القسم: https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison3/

صور من داخل متحف اللوفر

- رابع قسم يظهر في فئة الزيارات الافتراضية بعنوان «الجسد في الحركة»، ويهدف هذا القسم إلى التركيز على فنون الأداء المختلفة، والمواد والتقنيات، التى استخدمها الفنانون بهدف تجسيد فكرة الحركة، لينك القسم: https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison2/

القسم الخامس والأخير المتاح زياراته افتراضيا، فهو بعنوان «تأسيس الأساطير.. من هرقل إلى دارث فيدر»، وهو يعرض فكرة أن الرسامين والنحاتين ومحركي الدمي وصناع الأفلام بل والموسيقيين كان مصدر الإلهام الأول بالنسبة لهم هو الأساطير والحكايات التاريخية القديمة، لينك القسم: https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison1/#/petite_galerie_2/

أما لوحة الموناليزا، فقد كانت متاحة بحسب الموقع خلال عام 2021 لرؤيتها افتراضيا، لكن الآن المتوفر منها صور فقط.