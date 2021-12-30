افتتاح مؤتمر تعزيز دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفساد ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السيد بلال حبش نائب المحافظ،لافتتاح فعاليات المؤتمر الذي نظمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقاعة نادي الإدارة المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز وتفعيل دور منظمات العمل الأهلي في القضية السكانية ومكافحة الفساد ، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدى للمشكلة السكانية وتنفيذاً للخطة الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015_2030

شهد المؤتمر حضور ومشاركة:الدكتورطلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية _رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب الأستاذة إحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن، الأستاذ طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببني سويف،الأستاذة أمل أحمد، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة،الاستاذة نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، الأستاذ محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد ومسؤولى:التعليم والأوقاف والكنيسة والمجالس القومية للسكان والأمومة والطفولة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الأسرة وتنمية المججتمع وأكاديميين

وفي كلمته نقل "حبش" تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لجموع الحاضرين والمشاركين في المؤتمر ، مشيراً إلى دعم السيد المحافظ لكافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في تنفيذ خطة الدولة في مجال مواجهة الزيادة السكانية ، مؤكداً على أهمية منظمات العمل الأهلى ودورها الحيوي فى مشاركة الجهات الحكومية لمواجهة كافة التحديات والمعوقات التى تعرقل عمليات التنمية الشاملة وفي مقدمتها الزيادة السكانية وظاهرة الفساد بمختلف أشكاله وصوره

وأكد نائب المحافظ على ضرورة وأهمية تضافر كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية،لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الجانب

من جهته شدد رئيس الاتحاد إلى ضرورة تكاتف وتكامل كافة الجهات المعنية لبحث القضية السكانية بالشكل المطلوب لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المنشودة، الأمر الذي يستلزم السعى المستمر لرفع الوعى السكانى لدى الأهالى بهذه القضية القومية وتحدياتها بمختلف اتجاهاتها وموضوعاتها المتعلقة وبما يتماشى مع تفعيل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015/ 2030) ودعم مبادرة "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية،من خلال تكثيف عقد وتنظيم العديد من الأنشطة في مجال التوعية بالمشكلة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة والدعوة إلى برامج تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المواطن حول بعض القضايا والظواهر المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية والتى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب

تناول المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية والمحاضرات والتي ترتكز على تعزيز دور منظمات المجتمع الأهلى فى القضية السكانية خاصة فيما يتعلق بالنمو والتوزيع السكاني، والخصائص السكانية، وتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية، بجانب التوعية بأساليب وطرق مواجهة الفساد وتعريف أنواعه داخل مؤسسات الجهاز الإدارى والتنفيذى لكونه معوق رئيسى لجهود التنمية ، بالإضافة إلى استعراض وشرح لقانون تنظيم العمل الأهلي .