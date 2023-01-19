«الإعلام الأمني» يدعو إلى إنهاء التزاحُم أمام استاد البصرة قبل نهائي «خليجي 25»

وجه اللواء سعد معن، المُتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي، نداءً عاجلًا للجماهير العراقية المُوجودة قرب ملعب البصرة الدولي، من أجل إنهاء الزحام أمام ملعب جذع النخلة ومطالبا بعدم الذهاب إلى هناك حاليًا.

بحسب المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي، فإنه منذ أمس، تحدثت الجهات الأمنية للجماهير، مُطالبةً بعدم الذهاب للمدينة الرياضية ما لم تكن تتوافر لدى الجمهور تذاكر خاصة بالمباراة، حتى لا يحدث تدافع كبير وتسجيل حالات اختناق.

التحضيرات الخاصة لنهائي خليجي 25

وأضاف سعد معن: «رجاءً لا يمكن أن تتم الفرحة إلا بسلامة الجماهير ولا يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطن، مُتمنيًا الالتزام بكل التوجيهات الصادرة من القوات الأمنية».

وكان محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وصل إلى محافظة البصرة؛ لعقد اجتماع عاجل مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة؛ للوقوف على التحضيرات الخاصة لنهائي خليجي 25، يأتي الاجتماع بالتزامن مع حادثة تدافع للجماهير أمام ملعب النهائي، حيث توفى مواطن وأصيب 60 آخرون.

وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين

أفادت تقارير صحفية وفاة مُشجع وإصابة 60 مشجعًا؛ نتيجة التدافع في محيط استاد البصرة الدولي، المُلقب بملعب جذع النخلة، قبل ساعات من انطلاق نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25».

قالت وكالة الأنباء العراقية «واع»: «التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى إصابة 60 شخصًا.. أغلب هذه الإصابات طفيفة».

مباراة العراق وعُمان

يُواجه منتخب العراق نظيره عُمان، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.