البريد: نسعى إلى تعزيز التعاون العربي للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة

ترأس الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الاجتماع الـ42 للجنة العربية الدائمة للبريد بحضور رؤساء الإدارات البريدية من 16 دولة عربية، بحضور ممثل المدير العام للاتحاد البريدي العالمي السيد هاشم الحاج، الوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختار الشاذلي المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية.

التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الثانية والأربعين تحمل أهمية كبيرة؛ حيث إنها تتناول مناقشة محاور تعزيز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي اليوم، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية من خلال الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتواجدة بالدول العربية.

محاور تعزيز التعاون العربي المشترك

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة آلية تعزيز التعاون العربي البيني للخروج بأفضل النتائج والمقترحات التي تعبر عن مصالح البلدان العربية بالاتحاد البريدي العالمي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شهدت عرض توصيات الاتحاد البريدي العالمي لخطة التنمية الإقليمية المخصصة للبلدان العربية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية بجميع البلدان العربية.

استضافة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي

خلال الاجتماع هنأ الدكتور شريف فاروق السعودية، بفوزها باستضافة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر انعقاده في أكتوبر 2023، كما هنأ رئيس مجلس إدارة البريد المصري الإدارات البريدية العربية التي حققت إنجازات ونتائج مشرفة وفقًا للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2022 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية العربية لتبادل الخبرات والتجارب البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية.

اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد

أكد الوزير المفوض خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أهمية هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد حيث أنها تشهد عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها الاتفاق على النظام الجديد للنفقات الختامية وموقف البلدان العربية من فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة وأهمية تقييم أثر ذلك على البلدان العربية.

مع بحث آليات دعم الإدارات البريدية العربية لمواجهة التحديات التي تفرضها عليها التكنولوجيا المتقدمة وبحث سبل تحويل هذه التحديات الى فرص لتطور القطاع البريدي العربي.

وعبر خالد والي، عن تقديره لاستضافة البريد المصري لهذه الاجتماعات والدعم المستمر المقدم للعمل العربي المشترك وأثنى على الجهد المبذول من جانب البريد المصري لتوفير كافة سبل الدعم لقطاع البريد العربي.