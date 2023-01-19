«اتكلم عربي» تنشر فيديو جديدا لأبناء المصريين بالخارج

نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدا، لتشجيع أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وهو الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج.

المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دول مشاهير من مواليد شهر يناير سابوا بصمة في المجال اللي هما فيه وأفلامهم علقت معانا، قولولنا تعرفوا مين تاني أتولد في شهر يناير، شخصيات نفتخر بيها اتكلم عربي وعيشها مصري».

تستهدف المبادرة التحدث باللغة العربية وعدم تجاهلها

وتعد مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.

ويأتى هذا الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.