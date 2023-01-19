«غرفة السياحة»: توقعات بارتفاع عدد المعتمرين إلى 300 ألف خلال 4 أشهر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة 5 أكتوبر الماضي حتى الآن بلغ نحو 240 ألف معتمر.

وأوضح أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية لرحلات العمرة، فإن أعداد المعتمرين ستصل إلى نحو 300 ألف معتمر بنهاية الـ 10 أيام الأولى من شهر فبراير المقبل.

حجوزات المواطنين المصريين لرحلات العمرة

وأضاف أحمد وحيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب حجوزات المواطنين المصريين لرحلات العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي، التي تتزامن مع بدء شهر رجب من عام 1444 هجريا ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعًا أن يسافر نحو 50 ألف مواطن من 23 يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير المقبل نحو لأداء مناسك العمرة.

وتابع:«أعداد جيدة من الأسر المصرية قررت السفر لأداء مناسك العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تبدأ خلال أيام رغم الظروف الاقتصادية».

برامج عمرة مخفضة خلال رجب

وأشار أحمد وحيد، إلى أن العديد من شركات السياحة وتقديرا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا وما يستوجب ذلك من تقليل هامش الربح لأقل معدل، طرحت برامج عمرة خلال شهر رجب تبدأ أسعارها من 25 ألف جنيه، بالنسبة لبرامج العمرة المستوى الاقتصادي.

أوضح أن تلك الشركات لجأت إلى حجز مساكن لإقامة المعتمرين بعيدة إلى حد ما عن المسجد الحرام بمكة، كما قامت بحجز رحلات الطيران لمعتمريها بشركات طيران خاصة تكون أسعارها أقل من أسعار شركات الطيران الكبيرة المنافسة لها.

وكانت وزارة السياحة والآثار حددت يوم 15 فبراير المقبل 24 رجب من العام الهجري 1444، آخر موعد لسفر معتمرى شهر رجب لأداء مناسك العمرة.