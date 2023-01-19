«قومي المرأة»: مبادرة «مطابخ الخير» تنتشر في القرى لتوفير الطعام للأسر الفقيرة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مبادرة« مصرية» تزرع شجرة جديدة في شراكة بين جهتين مهتمين بالمرأة المعيلة والكرامة الإنسانية والتمكين الاقتصادي للمرأة الذي نسعى له جميعا.

المجلس القومي للمرأة

وأضافت الدكتورة مايا مرسي: «كلي أمل أن نصل إلى كل بيت وقرية محتاجة من خلال مصر الخير التي تقدم الخير من قلبها، ومن خلال المجلس بمتطوعيه ولجانه المنتشرين على الأرض»، منوهة بأن المبادرة تعد بادرة خير لتوسيع دائرة الخير لكل سيدة مصرية.

المشروعات الصغيرة

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه من خلال البرتوكول يجرى بناء قدرات السيدات المعيلات وتمكينهم على المشروعات الصغيرة للعودة للبيت المصري المنتج، معلنة انتشار مطابخ الخير في المحافظات لتوفير الطعام للقرى الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مدرة للدخل.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتور علي جمعة والدكتورة مايا مرسي مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة ومؤسسة مصر الخير، للتعاون في مجال دعم التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات ضمن مبادرة مصرية، بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والمهندسة أمل مبدي المدير التنفيذي لتنمية الموارد بالمؤسسة.