زراعة 38 ألف فدان قمح في محافظة القليوبية

كشفت مديرية الزراعة في محافظة القليوبية عن خريطة زراعة محصول القمح للموسم الجديد 2023، والتي جرى زراعتها فعليًا حيث صدر أمس قرار الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد القمح، وحافز الفلاح ليصل سعر الإردب وفق السعر الجديد إلى 1250 جنيها.

زراعة محصول القمح علي مستوي القليوبية

وقال رجب شحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن، إنه الحصر الذي أجرته المديرية كشف عن زراعة 38130 فدانا موزعة كالتالي:

بنها 11000 فدان

كفرشكر 1725 فدانا

طوخ 8900 فدان

قليوب 4200 فدان

القناطر الخيرية 2894 فدانا

شبين القناطر 7600 فدانا

الخانكة 1784 فدانا

قرار الحكومة برفع سعر إردب القمح

وتوقع وكيل وزارة الزراعة أن تتسع مساحة زراعة القمح في محافظة القليوبية بعد قرار الحكومة برفع سعره في التوريد 1250 جنيهًا، وهو القرار الذي يعد خطوة نحو طريق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن مساحة العام الماضي بلغت 50145 فدانا.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جرى توعية المزراعين مع بداية الزراعة أكتوبر وإرشادهم للحصول على محصول جيد ووفير خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن أهم الأصناف التي تُزرع فى معظم مناطق الجمهورية هي: جيزة 171 ، مصر 4 ، سخا 95.