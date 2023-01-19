زراعة 20 ألف فدان بصل في موسم الشتاء بالشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إن المحافظة تواصل زراعة المحاصيل الشتوية، وجرى زراعة نحو 22726 فدانا بمحصول البصل الذي لا غنى عنه في كل بيت مصري فضلًا عن تصديره للخارج.

مواصلة زراعة المحاصيل الشتوية بالشرقية

وأضاف «نصير» في حديثه لـ«الوطن»، إن المزارعين يواصلون زراعة محصول البصل لحين انتهاء توقيت الزراعة الشتوية.

البصل الأصفر الذهبي أبرز الأنواع

وأشار مدير عام مديرية الزراعة إلى أن محافظة الشرقية تستهدف زراعة عدة أنواع من البصل، أبرزها «جيزة 20» وهو الأصفر الذهبي الذي تتخصص في زراعته الشرقية، هذا بالإضافة إلى زراعة صنف جيزة محسّن 6، وبصل أحمر طنطاوي.

زراعة محاصيل شتوية أخرى

وأكد نصير أن محافظة الشرقية حظت بزراعة عدة محاصيل شتوية أهمها القمح بمستهدف 443 ألف فدانا، فضلا عن زراعة أكثر من 90 ألف فدان بمحصول بنجر السكر، وأكثر من 140 ألف فدان برسيم فيما يواصل المزارعون زراعة البرسيم خاصة أنه علف للماشية.

في السياق، قال المهندس حسين طلعت وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إنه تم الانتهاء من زراعة 90261 فدانا من محصول البنجر، وهذا يتخطى المساحة المستهدف زراعتها وهي 82 ألف فدانا، موضحًا سعر توريد طن البنجر بنحو ألف جنيه.