6290 جنيها سعر قنطار القطن «جيزة 94» طويل التيلة بالشرقية

سجّل سعر قنطار القطن، اليوم الخميس في الشرقية نحو 6290 جنيها لقطن صنف «جيزة 94»، طويل التيلة، في آخر مزاد جرى عقده، بعدما افتتح سعر القنطار في المزاد بسعر 5582 جنيها للقنطار، في 14 حلقة تسويقية بالشرقية.

سعر قنطار القطن بالشرقية

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر قنطار القطن بلغ 6290 جنيها للقطن طويل التيلة صنف «جيزة 94»، وهو الذي اختصت الشرقية بزراعته تناسبا مع أجواء المحافظة، فضلا عن تميزه بمقاومة الأمراض وتحمل درجات الحرارة.

5582 جنيها قيمة فتح المزاد كسعر لقنطار القطن

وأضاف «نصير»، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، إلى أن أقل سعرا لقنطار القطن في المزاد سجل 6230 جنيها، فيما سجّل أعلى سعر لقنطار القطن خلال المزاد 6290 جنيها.

وتابع مدير عام مديرية الزراعة أنه تم التداول على 17609 كيسا من القطن، من الإجمالي الكلي للقطن الذي تم التداول عليه عدد 21050.537 كيسا من القطن منذ بدء التداول على الأقطان في المزادات العلنية.

زراعة 56117 فدان قطن بالشرقية

وأشار المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية إلى أن المحافظة زرعت نحو 56117 فدانا بمحصول القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة، الذي يتميز بالنمو الثمري والنموذج الخضري وطويل التيلة، فضلا عن تحقيق الفدان إنتاجية مرتفعة يتراوح من 9 إلى 11 قنطارا، وحظت الشرقية بزراعة 20 ألف فدان زيادة مقارنة بالعام الماضي.

استمرار عقد المزادات العلنية للتداول على الأقطان

ويستمر عقد المزادات العلنية للتداول على الأقطان في 14 حلقة تسويقية على مستوى الشرقية بمشاركة شركات تجارة الأقطان، لتحسين جودة القطن وبذلك يسجل سعر قنطار القطن طويل التيلة صنف 94 في آخر مزاد علني تم عقده 6290 جنيها.