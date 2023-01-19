مشروعات «حياة كريمة» تزين قرية الطوناب بأسوان لخدمة 13.6 ألف نسمة

قال المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة في أسوان، إنه تفقد المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو في محافظة أسوان التي تضم تضم 4 قرى فرعية.

المشروعات تخدم أكثر من 13 ألف نسمة

وتابع مسؤول وحدة حياة كريمة في محافظة أسوان، في تصريحات على هامش الجولة أن هذه المشروعات تزين القرية، وتخدم 13.6 ألف نسمة، من بينها مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92% .

مشروعات حياة كريمة في أسوان

أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تفقد مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي ، ومشروع الإحلال الكلى لكوبرى وادى الرديسية ، وأيضاً مشروع الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض بنسبة 80 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 75%، ومشروع الإحلال الكلي لمركز شباب الطوناب بنسبة 60%، فضلاً عن تفقد مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أم شلباية الإبتدائيه بنسبة 50% ، لافتاً إلى أنه تم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة وعدم السماح لأي مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس أو تقصير.

بيان محافظة أسوان

وبحسب بيان محافظة أسوان، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل وحدة حياة كريمة الجولات التفقدية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بجميع القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصري «حياة كريمة» لضمان الإنتهاء منها في مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالي والمواطنين بالشكل المطلوب.