نائب: زيادة سعر توريد القمح يشجع الفلاحين ويقلل الفاتورة الاستيرادية

قال علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومةً برفع سعر توريد إردب القمح، بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، ما يقلل فاتورة الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة معدلات التوريد لصالح الحكومة.

رفع أسعار توريد القمح

أشاد «عبدالنبي» في بيان له بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته للحكومة برفع أسعار توريد القمح لدعم الفلاح المصري من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، مشيرا إلى إنها خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عضوً مجلس النواب، أن المشروعات الزراعية القومية والكبرى التى أطلقها الرئيس السيسي فى جميع أنحاء البلاد، سيكون لها دورها الايجابى والكبير فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل والسلع الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بمختلف دول العالم مطالباً من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الزراعي.

الاكتفاء الذاتي

وأشار إلى أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا استمرت الحكومة في سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية.

أوضح أن الواقع يؤكد أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد إطلاق الرئيس السيسي للعديد من المشروعات القومية الزراعية في جميع أنحاء البلاد.