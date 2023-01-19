الكشف على 100 ألف شخص ضمن القوافل الطبية المتنقلة بالمنوفية خلال عام

أكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أنّ القوافل الطبية التي جرى تنفيذها في جميع قرى ومدن المحافظة، وقعت الكشف الطبي على آلاف المواطنين وقدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن تحويل الكثير من المرضى للمستشفيات لاستكمال علاجهم.

عدد القوافل الطبية في المنوفية خلال عام

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ 71 قافلة طبية خلال عام، شهدت توقيع الكشف الطبي على أكثر من 100 ألف مواطن في مختلف القرى، وإجراء تحاليل لنحو 10 آلاف شخص، وإجراء أشعة لأكثر من 3 آلاف شخص.

عدد المرضى المترددين على القوافل الطبية

وأوضح، أن إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف المبكر عليهم من أصحاب الضغط والسكر، بلغ 1242 حالة، مؤكدًا أن القوافل الطبية تلعب دورًا كبيرًا ومميزًا في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في القرى، وإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة، فضلًا عن تحويل نحو 1000 حالة لإجراء عمليات جراحية في المستشفيات.

ووجه وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في القوافل الطبية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الدور الذي يؤدونه في خدمة المرضى مهمًا جدًا، مشددًا على أن القوافل الطبية مستمرة في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية للقرى الأولى بالرعاية.