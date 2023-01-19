ضبط 2.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملة مكبرة، برئاسة حسن داوود، مدير إدارة تموين العامرية، وعضوية محمد عادل، مدير إدارة تموين غرب والجمرك، وريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمي بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، وأسفرت عن ضبط مخزن ملحق بأحد محلات الجملة لتجارة المواد الغذائية بالعامرية، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة.

وجرى التحفظ على 6000 كيس مكرونة، زنة الكيس 400 جرام، بإجمالي وزن 2 طن، و400 كيلو جرام مكرونة مجهولة المصدر، و10 شوالات دقيق فاخر 72% وزن الشوال 50 كيلو جرامًا، بإجمالي وزن نصف طن مجهولة المصدر.

ضبط محل لحيازته سكر حر مجهول المصدر

وضبطت الحملة، أحد محلات الجملة للمواد الغذائية، لحيازته سكر حر مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 400 كيس سكر، زنة 1 كيلو جرام بإجمالي 400 كيلو جرام سكر مجهول المصدر.

وأتى ذلك في ضوء تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والميني ماركت، للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء طبقًا للقرار الوزاري 320 لسنة 2017.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

ووفق بيان المديرية، اليوم الخميس، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.