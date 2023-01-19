تشييع جثامين 3 سيدات من ضحايا حادث أتوبيس مصنع الضفائر ببورسعيد

شيع أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية اليوم، 3 جثامين لسيدات من ضحايا حادث اتوبيس مصنع الضفائر ببورسعيد على الطريق الجديد، داخل بحيرة المنزلة المعروف باسم الحزام الأمن الواصل بين «المطرية – بورسعيد».

وقع الحادث بين سيارتين «ميني باص» و«نقل ثقيل» وجرى نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفيات السلام بورسعيد و30 يونيو، ووضع الجثث بمشرحتي المستشفيين في حين نقل جثة أخرى إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية.

بكاء هستيري في استقبال الضحايا

واستقبل أهالي مدينة المطرية الجثامين الثلاثة بحالة من الحزن الشديد والصراخ والبكاء الهستيرى، من ضحايا حادث اتوبيس مصنع الضفائر ببورسعيد، وأدوا صلاة عليهم صلاة الجنازة في مسجدي «وهبه، والفتح»، وتوجهوا بهم إلي مثواهم الأخير، وكل أسرة تبكي ميتها ومنهم من مشي خلف جنازته يقول «مع السلامة يا عروسة»، وخلف جنازة أخري يقولون «سبيتي أولادك الأربعة لمين يا نادية».

وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة المطرية وأكدوا على أن عدد كبير من شباب وفتيات المدينة يعملون في مصانع منطقة الاستثمار في بورسعيد، ويسافرون يوميا ومصدر دخلهم من عملهم، وأسفر حادث اتوبيس مصنع الضفائر ببورسعيد عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفى 30 يونيو ومستشفى السلام بمحافظة بورسعيد.، ويتلقون العلاج هناك منذ وقوع الحادث.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث اتوبيس مصنع الضفائر ببورسعيد، وصرف المساعدات المالية لهم ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول بالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.