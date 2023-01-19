محافظة الدقهلية: توفير الدعم لأسر 4 ضحايا و13 مصابا في حادث بورسعيد

كلفت محافظة الدقهلية اليوم الخميس كلا من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم سيارة ميني باص على طريق المطرية بورسعيد، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى 30 يونيو ومستشفى السلام بمحافظة بورسعيد.

بيان محافظة الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين خاصة وقت الأزمات وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فإنه يجري التنسيق الكامل من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والصحة بالدقهلية بالتنسيق مع وكلاء وزارة التضامن والصحة بمحافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وصرف المساعدات المالية لهم ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول.

مصرع 4 وإصابة 13 في حادث بورسعيد اليوم

ووقع حادث تصادم بين سيارتي ميني باص ونقل على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة «المطرية الجديد جنوب بورسعيد»، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات السلام بورسعيد و30 يونيو، وتم وضع الجثث بمشرحتي المستشفيين في حين نقل جثة أخرى إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعمل عدد كبير من شباب مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية في مصانع منطقة الاستثمار في محافظة بورسعيد مما يضطرهم إلى استقلال سيارات ميني باص يوميا في الذهاب والعودة.