معالم الفيوم تستقبل الزوار لقضاء إجازة تبدأ من 5 جنيهات.. فسحة على «قد الإيد»

مع انطلاق إجازة نصف العام، يستعد الأهالي في البحث عن أماكن مناسبة للترفيه عنهم وأولادهم، من ضغط الدراسة والامتحانات، وشحن طاقتهم للترم المقبل، ترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الأماكن السياحية التي تستقبل الزوار في إجازة نصف العام، والسعر على «قد الإيد».

هرما اللاهون وهوارة

تعددت الأماكن السياحية في محافظة الفيوم، ومن أبرزها هرم اللاهون، هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثانى، من الطوب اللبن، فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون بالمحافظة، ويبلغ سعر التذكرة الدخول 10 جنيهات، بينما للطلبة 5 جنيهات.

أما عن هرم هوارة، الذي يعد أحد أهرامات الفيوم الثلاثة مع هرمي اللاهون وسنفرو في سيلا، تم بناء قلب الهرم بالكامل من حجارة اللبن مع طلاء خارجي من الحجر الجيري، لم يتبقى اليوم سوى لب الطوب اللبن، ما يمنحه مظهره العصري، ويبلغ سعر التذكرة الدخول 10 جنيهات، بينما للطلبة 5 جنيهات.

متحف كوم أوشيم

بينما متحف كوم أوشيم، أحد أهم المتاحف في مصر، يتكون من طابقين ويحتوى على 320 قطعة أثرية مختلفة، أبرزها تماثيل أثرية تشتم فيها رائحة الحضارة المصرية القديمة وعظمة تاريخ أجدادنا، ولوحات فنية مميزة عمرها يصل إلى آلاف السنوات وتروى القصص والأساطير المختلفة، ويبلغ سعر التذكرة الدخول 10 جنيهات، بينما للطلبة 5 جنيهات.

مدينة ماضي الأثرية

مدينة ماضى الأثرية، من أهم المعالم الأثرية، التى تم اكتشافها بالمحافظة، ترجع أهميتها إلى أنها أقدم معبد للدولة الوسطى تم اكتشافه بمصر حتى الآن، فضلا عن أنها تحتوي على أطول طريق أثري بمصر، وهو ما جعلها تضع الفيوم على خريطة المحافظات التى تحظى بآثار هامة يقصدها العديد من الزوار وخبراء وباحثى الآثار على مستوى العالم، ويبلغ سعر التذكرة الدخول 10 جنيهات، بينما للطلبة 5 جنيهات.

معبد قصر قارون

قصر قارون، يعد معبداً قديماً يضم ما يقرب من مائة حجرة، تم إنشاؤها لتستخدم في تخزين الحبوب والغلال، واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت، ويضم المعبد العديد من المتاهات والسراديب، كما يتزين سقفه بنقوش «الإله سوبك»، بينما يتزين مدخله برسومات شمس ذات أجنحة، ولا يزال يحتفظ برونقه وجماله حتى الآن على الرغم من مرور ما يقرب من 7 آلاف عام على بنائه، ويبلغ سعر التذكرة الدخول 10 جنيهات، بينما للطلبة 5 جنيهات.