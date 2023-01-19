خبيرة تجميل توجه نصائح للعناية ببشرة الفنانات خلال فصل الشتاء

كشفت خبيرة التجميل ندى الغزالي، عن عدد من النصائح للنساء خاصة الفنانات للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن البشرة تعاني من مشكلات عدة في الشتاء أبرزها الجفاف، الذي يسبب البثور والحبوب والمناطق الحمراء الملتهبة.

الغزالي: يجب اتباع روتين صحي للعناية بالبشرة

وطالبت «الغزالي» خلال تصريحات لـ«الوطن»، بضرورة اتباع روتين صحي للعناية بالبشرة يوميا خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يساعد على تجاوز فترة الشتاء بأمان، بعدها يتم تعويد البشرة على منتجات معينة ثم يتم الاستمرار في استخدامها.

الغزالي: يجب استخدام ثلاثي منظف للوجه

أكدت ضرورة أن تتألف عناية البشرة من منتجات عدة تتناسق مع بعضها، وتتكامل بشكل طبيعي، ومنها استخدام ثلاثي منظف للوجه وكريم كاف لمنع البثور وظهور الشوائب، إلى جانب الاعتماد على جل غسيل مضاد للبثور لتنظيف البشرة وإزالة الاتساخات السطحية.

ونوهت ندى الغزالي، بأن منظف الوجه المضاد للبثور يعتبر من المستحضرات المهمة لإزالة البقايا من أعماق المسام وإزالة بقايا الدهون والراوسب العميقة، خاصة الفنانات بحكم تعرضهم للإضاءة باستمرار خلال تصويرهم الأعمال الفنية.

وأشارت إلى أن مجال الجراحات التجميلية في مصر، تشهد تطورا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة، مؤكدة أن التقدم العلمي الملحوظ ساعد في مجال جراحات التجميل في علاج العديد من المشاكل التي كان يعاني منها الكثيرين، حيث لم يقتصر الاهتمام بعمليات التجميل على النساء فقط