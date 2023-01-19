362 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» أمس الأربعاء

حقق الفنان محمد هنيدي إيرادات عالية أمس بدور العرض، من خلال فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، وتصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، إذ حقق نحو 362 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

دور محمد هنيدي في فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وجسد محمد هنيدي، شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب تجميل، ويقابل نور، وتنشأ بينهما قصة حب، بهذه القصة تبدأ أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، إذ يتخرج الثنائي من كلية الطب قسم التجميل، ويحاول كلا منهم أن يجد طريقه بعد أن يعمل في عيادة والدها لفترة طويلة.

محمد هنيدي ينافس 3 أفلام أخرى

ينافس فيلم الفنان محمد هنيدي، 3 أفلام أخرى فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه الفنان محمد هنيدي كإنتاج، حيث يعتبر خطوة مختلفة في تاريخه الفني، وأشاد النقاد والجمهور بفيلمه بعد عرضه بدور العرض، وتصدر المرتبة الأولى حتى الوقت الحالي.

أبطال فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

جمع الفيلم الكوميدي بين عدد من الأبطال بمشاركة محمد هنيدي، الذي تفوق بأدائه الكوميدي، ومنهم محمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي .