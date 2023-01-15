555 ألف جنيه إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لـ هنيدي أمس السبت

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» إيرادات قُدرت بـ555 ألف جنيه في شباك تذاكر السينما أمس السبت، ليظل محافظًا على صدارة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 28 ديسمبر الماضي، بحسب بيان صادر عن شركة التوزيع السينمائي.

قصة فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وتدور أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتناول هوس البعض بعمليات التجميل والاهتمام بالمظهر الخارجي، من خلال الدكتور «نبيل» الذي يعمل في عيادة تجميل.

ويتعرض لكثير من المفاجآت والمواقف الكوميدية الصادمة، بخلاف شقيقته وزوجها اللذان يعيشان بصحبته في شقة واحدة، ويخوض محمد هنيدي، من خلال هذا الفيلم، تجربة الإنتاج السينمائي عن طريق شركته الجديدة وتتولى مسؤوليتها ابنته فاطمة هنيدي، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي .

أبطال فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

ويشارك محمد هنيدي، بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، كل من محمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، ومادلين مطر، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.